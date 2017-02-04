Лікарня в Авдіївці працює в режимі надзвичайної ситуації - Супрун

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, цілодобово працює 4 хірурги та 3 анестезіологи. Розгорнуто три операційні. За словами в.о. міністра, наразі лікарня забезпечена оперативним резервом медикаментів та медичних виробів, а електроживлення лікарні відбувається від генератора резервного живлення, який забезпечила ДСНС України. Таке забезпечення дозволяє закладу функціонувати без перебоїв.

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"Для цілодобової роботи спеціально сформовано 2 бригади екстреної медичної допомоги, в яких задіяні штатні працівники Авдіївської підстанції екстреної медичної допомоги та медичних працівників, які відряджені з інших регіонів України", - додала Супрун.

Також сформовано військово-цивільну об'єднану бригаду, яка надає допомогу як військовим, так і цивільному населенню.

"Після стабілізації стану важких пацієнтів в Авдіївці їх евакуюють в тил. Евакуація відбувається до Костянтинівської, Мирноградської та Покровської лікарень", - додала Супрун.

Цивільні та військові поранені, за її словами, евакуюються військово-медичною службою та волонтерськими евакуаційними до 66 військового польового шпиталю.