Українців косить грип

Українські медики констатують зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, за інформацією Українського Центру грипу та гострих респіраторних інфекцій МОЗ України на минулому тижні (13.03-19.03) в 10 контрольних містах, де Центр веде спостереження, зафіксовано зростання захворюваності на грип та ГРІ на 32,2% порівняно з попереднім тижнем. Питома вага дітей серед захворілих становить 51,5%.

Перевищено епідемічний поріг у Одесі – на 22,95%; у порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла на 48,2%, в тому числі серед дітей 0-14 років на 37,5%.

Рівні захворюваності нижче епідемічних порогів: у Вінниці на 37,3%, Дніпропетровську - 26%, Донецьку - 45,5%, Запоріжжі - 50,5%, Києві - 56,4%, Львові - 8,1%, Сімферополі - 15,9%, Харкові - 81,3%, Чернігові - 43,3%.

Питома вага дітей серед захворілих становила: 0-2 роки - 18,3%, 3-6 років - 30,4%, 7-14 років - 51,3%.

Госпіталізовано 270 осіб, в тому числі 251 дитина. Летальних випадків не зареєстровано.

Таким чином, за висновками УЦГГРІ МОЗ України, ситуація з грипу та ГРІ може розглядатись як продовження осінньо-зимового підйому захворюваності населення на ГРІ. Фахівці вважають, що погодні умови березня - температура повітря, вологість та опади, сприяють розповсюдженню респіраторних інфекцій, підвищення захворюваності на які й реєструються в деяких регіонах або населених пунктах України.