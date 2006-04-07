КВУ: Місце у Київраді коштує півмільйона доларів

Півмільйона доларів коштувало місце у Київраді, - зазначає Комітет виборців України. З посиланням на "Українські новини" про це повідомляє радіо "Свобода".

Голова КВУ Ігор Попов зазначив:

“Ми бачимо професійний рівень депутатів, ми бачимо, як вони впливають на процеси, в тому числі по майну, по землі, по бюджету. Ми бачимо, що дуже великі депутатські фонди, навіть офіційні, які вони зараз використовували у роботі з виборцями. Тому місце депутата Київської міської ради – дуже серйозне місце. Ті партії, до яких зверталися знайомі нам бізнесмени, говорили, що для людини, яка не має ніякого відношення до цієї партії, потрібно підготувати півмільйона доларів, щоб почати переговори про прохідне місце у прохідному списку”.

За словами Попова, нинішня виборча кампанія була найдорожчою. Політичні сили витратили більше півмільярда доларів.

Найбільше коштів, за словами соціологів, витратила на виборчу кампанію Партія регіонів.