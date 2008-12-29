На Житомирщині встановили пам’ятний знак жертвам Голодомору

На Житомирщині в Овруцькому районі встановлено пам’ятний знак жертвам Голодомору та політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови Овруцької райдержадміністрації Ігоря КЛИМЕНКА, цей пам’ятний знак є символом скорботи за встановленими поїменно 515 жертвами трагедії, що сталася в районі. Авторами пам’ятного знаку є художник Володимир КОЗИРЕНКО та

скульптори брати Олександр та Ігор ПРИЩЕПЧУКИ. Ініціювали його встановлення місцева влада, керівники клубу «Пошук» та представники Древлянського козацтва (одна з козацьких організацій Житомирщини).

«Оскільки сесія райради не виділила кошти для цих потреб, допомогли спонсори- представники ТОВ «Автосвіт ЛТД», - уточнив голова Овруцької райдержадміністрації.

Він повідомив, що за це їм та будівельникам від влади вручено грамоти та подяки обласного й районного рівнів.

Довідка УНІАН. У Житомирській області встановлено понад 40 тисяч жертв та понад 18 тисяч постраждалих від Голодомору, виявлено 76 місць масового поховання померлих від голоду. Владою та громадськістю споруджено 9 пам’ятників та 162 пам’ятних знаки.