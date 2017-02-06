Справи з НАБУ півроку просто лежать у суді - глава місії ЄС

Про це заявив голова Консультаційної місії ЄС Кястутіс Ланчінскас в інтерв'ю "Європейській правді".

Він прокоментував ініціативи урізати повноваження НАБУ і спектр справ, за які відповідає тільки воно.

Читайте такожНАБУ почало розслідування у справі про закупівлю гібридних позашляховиків для МВС (документ)

"Наше ставлення до цього однозначно негативне, ми про це говорили не один раз, і офіційно, і публічно, і в наших документах. Подивіться, НАБУ існує трохи більше року, а у них вже розслідується близько трьохсот справ, близько 50 вже передані до суду. А це означає, що правоохоронний орган працює, і треба дати йому розвиватися. Обрізати його повноваження – це несерйозно", зазначив представник ЄС.

За його словами, "тут знову не вистачає закінчення ланцюжка".

"НАБУ розпочало розслідування, закінчило, передало спецпрокурору, прокурор оцінив, вони разом передали справу до суду. А у суді вже є справи з НАБУ, які майже півроку просто лежать собі – суд з ними нічого не робить. Міжнародна спільнота вважає, що це – негативне явище. І українське суспільство теж це бачить", - відмічає він.

За переконанням Ланчінскаса, "логічним завершенням мають бути вироки суду – виправдувальні, обвинувальні, будь-які".