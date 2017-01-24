Детективи НАБУ затримали помічницю судді під час отримання $23 тисяч хабара

Як повідомляє сайт НАБУ, за версією слідства, ця особа ввела в оману громадянина щодо можливості винесення позитивного рішення в його інтересах колегією суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ буцімто за умови сплати ним 23 тис. доларів США (понад 627 тис. грн).

Читайте такожОдин з керівників Львівської митниці збирав з підлеглих щомісячну "данину" (відео)

23 січня помічниця судді отримала обумовлену суму грошових коштів, після чого її було затримано детективами Національного бюро.

Наразі цій особі повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 («Шахрайство»), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч.4. ст. 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»). Подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.