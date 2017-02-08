Слідство назвало пріоритетну версію вбивства Шеремета

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і начальник Головного слідчого управління - заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко сказали на прес-конференції.

"Як вже неодноразово повідомлялося, слідство від самого початку розглядало чотири основні версії мотивів злочину, і всі вони, як і раніше, залишаються у розробці. У тому числі окремим блоком ми виділяємо блок, і слідством вивчається журналістська і опозиційна діяльність Павла Шеремета в Росії і Білорусі", - сказав Аваков.

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За його словами, за період слідства проведено цілу низку слідчих дій, опитано тисячу осіб, продовжують вивчатися 150 террабайтів відеозаписів із камер спостереження, обробляються сотні тисяч з'єднань мобільного зв'язку. Також він додав, що були призначені 16 комплексних експертиз, 9 з яких вже завершені.

У свою чергу Вакуленко зазначив, що в першу чергу розглядається як пріоритетна версія професійної діяльності Шеремета як журналіста на території України і за її межами.

"Дійсно, говорячи про версії, слідство розглядає перш за все професійну діяльність в Україні", - сказав Вакуленко.

Він сказав, що заслуговують на увагу ті журналістські розслідування Шеремета, які не були завершені.

"Також розглядається версія: професійна діяльність журналіста за межами України. Всім відомо, що публікації Шеремета як журналіста та випуск його програм мали критичний характер до чинної влади як в Республіці Білорусь, так і в Російській Федерації", - сказав Вакуленко.

Крім того, він зазначив: "Критичні виступи і озвучення позиції щодо експансії Російської Федерації в Чечні, Грузії та Україні розглядаються також як версія професійної діяльності журналіста за межами України».

Також Вакуленко звернув увагу на версії, що неодноразово озвучувалися, які стосувалися "помилки в об'єкті" і "конфліктних ситуацій в особистому житті".

"Хочу сказати, що за час розслідування останні дві версії відпрацьовані і на сьогоднішній день вони не є пріоритетними у слідства. В першу чергу, розглядається пріоритетною все ж таки версія професійної діяльності Шеремета як журналіста як на території України, так і за її межами", - наголосив Вакуленко.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.