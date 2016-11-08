Нацполіція не причетна до зливу відео у справі про вбивство Шеремета - ГПУ

У ГПУ заявили, що співробітник Нацполіції не причетні до витоку інформації у справі про вбивство Павла Шеремета, а саме в частині відео, яке зафіксувало підготовку вбивства журналіста.

Про це повідомляє УП з посиланням на відповідь ГПУ на запит голови правління ЦПК Віталія Шабуніна.

У документі йдеться, що було проведено службове розслідування, результати якого свідчать про те, що співробітники Нацполіції не причетні до витоку інформації.

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"Витік інформації (відеозапис з камер відеоспостереження) відбувся до їх вилучення в установленому порядку правоохоронними органами під час досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шеремет загинув вранці 20 липня у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за ч.2 п 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Також вивчаються ще три версії: особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні та помилка вбивць, метою яких могла бути цивільна дружина журналіста Олена Притула, оскільки автомобіль перебував у її власності.

При цьому, за два дні після вбивства Павла Шеремета, ЗМІ оприлюднили відео з камер спостереження, на якому видні виконавці, які закладають вибухівку під його машину.