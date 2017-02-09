У більш ніж 70 школах Харківської області призупинили навчання
19:33, 09 лютого 2017Суспільство
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У Харківській області навчальний процес призупинено у 74 школах у зв'язку з пониженням температури.
З підвищенням температури повітря навчальний процес у цих закладах буде відновлено / УНІАН
Як повідомляє Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, з 9 лютого заняття призупинені у 17 школах Золочівського району, в 12-ти - Шевченківського та 21-й школі Вовчанського району.
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У зв'язку з пониженням температури з 8 лютого навчальний процес також був припинений у 5 школах Дергачівського району та 19-ти - Куп'янського.
З підвищенням температури повітря навчальний процес у цих закладах буде відновлено.
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