У більш ніж 70 школах Харківської області призупинили навчання

Як повідомляє Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, з 9 лютого заняття призупинені у 17 школах Золочівського району, в 12-ти - Шевченківського та 21-й школі Вовчанського району.

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У зв'язку з пониженням температури з 8 лютого навчальний процес також був припинений у 5 школах Дергачівського району та 19-ти - Куп'янського.

З підвищенням температури повітря навчальний процес у цих закладах буде відновлено.