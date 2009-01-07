Потрібні понад 100 лікарів вузьких спеціалізацій

У Херсонській області не вистачає 115 лікарів.

Про це УНІАН повідомили у Херсонському обласному центрі зайнятості. Згідно з повідомленням, у числі вакансій - санітарні медики, ветеринари і лікарі вузьких спеціалізацій. Вакансії запропоновані як у Херсоні, так і в сільських районах області, в яких також пропонується житло для медиків. З числа запропонованих вакансій 7 робочих місць (в основному за фахом лікар-фтизіатр) у Херсонській області виставили виправно-трудові установи Державного департаменту з виконання кримінальних покарань.

Медикам пропонується зарплата від 764 до 1 тис. 580 грн. на місяць.

У центі зайнятості зазначили, що за даними на кінець грудня 2008 р. у Херсонській області було відкрито 3,2 тис. різних вакансій.