Росія готує "насильницькі сценарії" під час заходів до річниці Майдану – СБУ
Росія готує провокації в Україні під час заходів із вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив керівник Апарату СБУ Олександр Ткачук.
"Вкотре ми бачимо, що Російська Федерація намагається використати цей привід для провокування сутичок, насильства і масових заворушень", - сказав він.
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Ткачук додав, що на сьогодні лише у Києві протягом 18-22 лютого планується проведення близько 18 різних масових заходів.
"У підготовці восьми з цих заходів ми фіксуємо певні ознаки можливого використання насильницьких сценаріїв", - сказав він і зауважив, що "з цих восьми три таких заходи організуються з території Російської Федерації".
Як повідомляв УНІАН, раніше в Нацполіції заявили, що у дні вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні планують перевести столичну поліцію на посилений варіант несення служби
У Києві на службу вийдуть понад 6 тис. правоохоронців. Поліція планує вживати превентивні заходи – здійснювати перевірку документів, огляд речей, а у разі необхідності – обмежувати доступ на окремі ділянки.
Відповідно до указу президента України, у період з 18 до 22 лютого в усіх регіонах держави заплановані заходи із вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні.