Росія готує "насильницькі сценарії" під час заходів до річниці Майдану – СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив керівник Апарату СБУ Олександр Ткачук.

"Вкотре ми бачимо, що Російська Федерація намагається використати цей привід для провокування сутичок, насильства і масових заворушень", - сказав він.

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Ткачук додав, що на сьогодні лише у Києві протягом 18-22 лютого планується проведення близько 18 різних масових заходів.

"У підготовці восьми з цих заходів ми фіксуємо певні ознаки можливого використання насильницьких сценаріїв", - сказав він і зауважив, що "з цих восьми три таких заходи організуються з території Російської Федерації".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Нацполіції заявили, що у дні вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні планують перевести столичну поліцію на посилений варіант несення служби

У Києві на службу вийдуть понад 6 тис. правоохоронців. Поліція планує вживати превентивні заходи – здійснювати перевірку документів, огляд речей, а у разі необхідності – обмежувати доступ на окремі ділянки.

Відповідно до указу президента України, у період з 18 до 22 лютого в усіх регіонах держави заплановані заходи із вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні.