Голова Нацполіції не очікує докорінного перелому в боротьбі зі злочинністю у 2017 році

Про це він сказав у програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною".

"Я хотів би бути оптимістом у цьому питанні, але я реаліст. Соціальна ситуація в країні така, що я не впевнений, що в 2017-му буде корінний перелом у боротьбі зі злочинністю", - заявив він.

Князєв пояснив: щоб знизити рівень злочинності, потрібно змінити ситуацію в країні.

"Економіка зростає не так швидко, а реформи тривають. Ті, що відбули покарання чи отримали умовне покарання не вишикувалися в чергу на біржу праці. Ми говоримо про вуличну злочинність: гопники, злодії, квартирні злодії... Відповідно до змін кримінально-процесуального кодексу, під час майнових злочинів ми не заарештовуємо попередньо. І тепер ми повинні проявити законодавчу ініціативу, показати Верховній Раді, де проблема", - додав Князєв.

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Глава Нацполіції також констатував збільшення кількості правопорушень із застосуванням або загрозою застосування зброї. А щодо вільного володіння вогнепальною зброєю Князєв заявив, що вважає "правом Верховної Ради вислухати думку громадян щодо цього питання".

"Я констатую збільшення кількості правопорушень із застосуванням або загрозою застосування зброї. І в цьому контексті відіграє роль незаконна зброя. У нас йде війна, і тому такі глобальні зміни я б не ризикував впроваджувати. Давайте спочатку закінчимо війну, суспільство охолоне, окріп осяде і тоді ухвалимо рішення", - сказав Сергій Князєв. Водночас він акцентував увагу на необхідності посилити покарання за незаконний обіг зброї.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів України призначив головою Національної поліції Сергія Князєва. Кандидатуру Князєва за пропозицією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вніс прем'єр-міністр Володимир Гройсман.