Затримано контрактника ВМС, який планував привезти у Київ на Майдан автомати Калашнікова (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Лише завдяки філігранній роботі військової контрозвідки СБУ тільки що слідчі військової прокуратури Південного регіону оформили затримання військовослужбовця-контрактника ВМС однієї з частин, що дислокована в Одесі», - написав Матіос.

За його словами, контрактник, не знаючи, що перебуває під контролем контррозвідників, замовив із зони АТО і купив для так званої "Одеської народної республіки" 12 автоматів АК та гвинтівку СВД. Закуплену зброю він збирався, згідно допиту "по гарячим слідам", везти сьогодні вночі до Києва для застосування завтра на Майдані.

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«Люди - повірте сьогоднішньому брифінгу голови СБУ та генпрокурора! Біда безумства і служіння агресору "п'ятої колони" на лице за дверима кожної домівки. Будьте пильні!» - закликав Матіос.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на спільному з головою Служби безпеки України Василем Грицаком брифінгу в Києві генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Росія оголосила наступ на українську державність і намагається створити перед громадянами враження про Україну як «фейкову державу», яка не може контролювати власне політичне життя.

«Усі круглі столи, проплачені з Москви, які закликають до федеральної України, до вільних економічних зон, до знищення вертикальних структур України, хочуть показати, що Україна недієздатна в нинішній формі. Правоохоронна система робила та буде робити все, щоб довести зворотне: Україна - унітарна держава, яка буде захищати свою територіальну цілісність», - запевнив Луценко.

За інформацією Грицака, Служба безпеки України перехопила розмови і встановила осіб, які за завданням кураторів із спецслужб РФ організовували проплачені антиукраїнські акції в ряді областей України. Крім того, СБУ провела понад 20 обшуків в українців, які перебувають у тісному контакту з представником російських спецслужб.