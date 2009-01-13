Олег Дубина: питання технологічного газу багато обговорювалося

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Олег ДУБИНА обіцяє забезпечити транзит російського газу в Європу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам по завершенню зустрічі з міністрами з питань енергетики ЄС та представниками російської делегації.

“Завтра газ на Європу піде. Ми це забезпечимо”, - сказав він.

Голова правління “Нафтогазу” не уточнив за рахунок яких ресурсів буде забезпечено постачання російського газу. Він лише зазначив, що питання технологічного газу, необхідного для постачання російського газу до Європи, вже неодноразово обговорювалося з російською стороною, і було узгоджено в додатковій угоді між “Нафтогазом” та “Газпромом” від 8 жовтня 2008 року.

“6,4 млрд. кубометрів газу, як і обумовлено угодою між “Газпромом” і “Нафтогазом України”, - сказав він, демонструючи угоду, підписану 8 жовтня.

Саме тому, за словами О.ДУБИНИ, всі питання, що піднімаються російською стороною про неправомірність вимог України щодо забезпечення транзиту технологічним газом є надуманими.

Він також висловив жаль щодо того, що на 2009 рік “Нафтогаз” не має технічної угоди з “Газпромом”, в якій би мало бути розписано куди, коли і скільки технологічного газу постачається.

О.ДУБИНА також зазначив, що підписаний меморандум між Україною та Росією про поступовий перехід на ринкові ціни протягом трьох років не втратив терміну дії, як про це заявляють представники Росії.

“Він безстроковий. І якщо Росія виходить з угоди, вона має пояснити, чому”, - сказав голова “Нафтогазу”.

У свою чергу міністр енергетики України Юрій ПРОДАН зазначив журналістам, що Україна поки забезпечуватиме постачання російського газу за рахунок власних ресурсів до підписання угоди з Росією.