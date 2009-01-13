Україна готова пустити європейських експертів до підземних сховищ

21:11, 13 січня 2009
Суспільство
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Якщо від цього краще піде російський газ

Україна готова допустити європейських експертів і до моніторингу своїх підземних газових сховищ, якщо виникне така потреба.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції в Києві.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що сьогодні моніторингова комісія працює на шести газорозподільчих станціях на території Росії та п’яти - України.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що робота моніторингової групи дасть змогу налагодити нормальну роботу щодо транзиту російського газу.

Також В.ЮЩЕНКО сподівається, що допоможе нормальній роботі і технічна угода, проект якої сьогодні підготовлений українською стороною. В.ЮЩЕНКО зазначив, що технічна угода, яка передбачатиме обсяги поставок газу тощо, має вивести роботу системи на рівень грудня 2008 року.

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