Україна готова пустити європейських експертів до підземних сховищ

Україна готова допустити європейських експертів і до моніторингу своїх підземних газових сховищ, якщо виникне така потреба.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції в Києві.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що сьогодні моніторингова комісія працює на шести газорозподільчих станціях на території Росії та п’яти - України.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що робота моніторингової групи дасть змогу налагодити нормальну роботу щодо транзиту російського газу.

Також В.ЮЩЕНКО сподівається, що допоможе нормальній роботі і технічна угода, проект якої сьогодні підготовлений українською стороною. В.ЮЩЕНКО зазначив, що технічна угода, яка передбачатиме обсяги поставок газу тощо, має вивести роботу системи на рівень грудня 2008 року.