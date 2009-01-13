Ющенко відкидає причетність своєї родини до газового бізнесу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО категорично відкидає звинувачення у причетності його самого та його родини до газових оборудок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«До цих газових, вибачте, вонючих газових схем ніколи ні я, ні моя родина не мали жодного відношення», - підкреслив Президент.

Він наголосив, що не причетний до жодного недержавного рішення газового характеру, а також до жодної організації, яка опікується газовими питаннями. «Я розумію, що тема газу традиційно настільки брудна в Україні, що причепити ярлик до невістки, що вона винна за безлад у хаті, - це справа честі, в тому числі і лідеру неукраїнських комуністів Петра СИМОНЕНКА», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що в травні минулого року звертався до суду і виграв справу у П.СИМОНЕНКА, який висував йому звинувачення у причетності до оборудок з газом. В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні жалкує, що тоді суд стягнув з лідера КПУ лише 16 грн.

Він повідомив, що дав доручення Генпрокуратурі здійснити перевірку кожної фрази П.СИМОНЕНКА щодо причетності Президента до незаконних операцій на газовому ринку. При цьому В.ЮЩЕНКО висловив готовність в ході слідства довести свою непричетність. «Не клейте те, що не клеїться», - сказав Президент.

Як повідомлялося, лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО заявив, що Компартія наполягатиме, щоб до порядку денного парламенту 13 січня було внесено питання відсторонення від виконання обов`язків Президента В.ЮЩЕНКА.

Також комуністи пропонують розглянути питання "кримінальну відповідальність ЮЩЕНКА та його бізнес-сім’ї за спекулятивні махінації на газовому ринку та зловживання посадою Президента з метою отримання надприбутків".

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що "одним з головних чинників нинішньої газової кризи стали саме фінансові інтереси сім`ї ЮЩЕНКА, який разом із своїм спільником ФІРТАШЕМ (співзасновником "РосУкрЕнерго") контролюють газовий ринок України".