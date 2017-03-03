На Дніпропетровщині затримали землевпорядника при отриманні $6 тисяч хабара за виділення землі
У Павлограді Дніпропетровської області вчора, 2 березня, співробітники управління захисту економіки Нацполіції в області затримали інженера-землевпорядника, який вимагав від громадянина 12 тисяч доларів за виділення 20 га землі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління.
Землевпорядник пообіцяв допомогти вирішити дане питання з посадовцями Дніпропетровського обласного управління Держгеокадастру.
Він одержав від громадянина першу частину хабара у розмірі 6 тисяч доларів.
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Наразі правоохоронці проводять санкціоновані обшуки у Павлоградському районному та обласному управлінні Держгеокадастру, та за місцем мешкання затриманого інженера-землевпорядника.
За фактом одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом відкрито кримінальне провадження за ст 369-2, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.