У Черкасах начальник відділу виконавчої служби вимагав 33 тисячі гривень хабара

Як інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України, 29-річний посадовець вимагав від директора фермерського господарства кошти за зняття арешту з авто та закриття виконавчого провадження. Спочатку він отримав частину суми - 3 тис. грн.

Читайте такожУ Харкові на хабарі погорів офіцер патрульної поліції (фото)

Пізніше до схеми здирництва посадовець залучив директора комерційної структури.

Сьогодні оперативники УЗЕ та слідчі поліції затримали посередника під час одержання решти обумовленої суми неправомірної вигоди – 30 тис. грн. На підтвердження виконання «угоди» посередник передав документи про повернення автомобіля.

Одночасно у приміщені офісу комерційної структури поліцейські затримали начальника відділу Державної виконавчої служби районного управління юстиції в Черкаській області.

На даний час вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.