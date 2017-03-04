Кількість госпіталізованих гірників шахти "Степова" зросла до 23 осіб

Кількість госпіталізованих гірників шахти "Степова" ДП "Львіввугілля" зросла до 23 осіб.

Читайте такожОбвал шахти на Львівщині: родинам загиблих гірників виділили по 500 тисяч

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, станом на 09:00 4 березня, на лікуванні в опіковому відділенні 8-ї міської лікарні Львова знаходяться 23 гірника (3 березня були госпіталізовані ще три гірники), постраждалі 2 березня в результаті вибуху на шахті.

Стан 9 потерпілих - тяжкий, 14 - середньої тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня в селі Глухів Сокальського району на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" (горизонт 550 м) стався вибух газоповітряної суміші. Загинуло 8 осіб. На момент вибуху в шахті працювало 172 гірника.

Робота шахти по видобутку вугілля тимчасово призупинена.

В ніч з 2 на 3 березня в опікове відділення 8-ї лікарні Львова з травмами і опіками різного ступеня тяжкості з Червоноградської міської лікарні були перевезені 20 осіб, з яких 2 - у важкому стані.