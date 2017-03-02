Директор шахти "Степова" на Львівщині: вибух стався внаслідок спалаху повітряно-метанової суміші

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання комісії за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

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Своєю чергою, голова регіонального об'єднання незалежних профспілок Віталій Оніжук у коментарі журналістам зазначив, що на шахті "стався вибух газу метану, і це спричинило неналежне обладнання шахти".

Як повідомляв УНІАН, на шахті №10 "Степова" об'єднання ДП "Львіввугілля" сьогодні стався вибух та обвал гірської породи. У ДСНС повідомили, що всіх гірників з шахти піднято на поверхню. Наразі відомо про загибель 8 людей; 14 постраждалих госпіталізовано, з них двоє у важкому стані.

Нагадаємо, за словами голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютка, наймолодшому із загиблих шахтарів було 19 років, а найстаршому - 42. Серед них - начальник дільниці, гірничий майстер та 6 шахтарів.