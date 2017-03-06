Соціологи розповіли, чого хочуть жінки на 8 березня

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

«Згідно з результатами опитування, перші 6 подарунків, які хотіли б отримати жінки – це квіти, турбота й увага, ювелірна прикраса, романтична подорож, туалетна вода чи парфуми та косметика, гроші», - йдеться в повідомленні.

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Як показало опитування, квіти бажають отримати 27% жінок, 34% чоловіків мають намір їх дарувати; серед жінок 12% не чекають від чоловіків ніяких подарунків, крім турботи та уваги, та лише 6% чоловіків відзначили цей пункт. Ювелірну прикрасу бажали б отримати в подарунок 7% жінок, така сама кількість чоловіків планують її дарувати (7%).

Крім того, згідно з результатами опитування, романтичну подорож бажають отримати у подарунок 6% жінок, така сама кількість чоловіків планують її дарувати (6%). Туалетну воду, парфуми або косметику хотіли б отримати у подарунок 5% жінок, та 8% чоловіків планують зробити саме такий подарунок. Гроші в подарунок хотіли б отримати 5% жінок, 4% чоловіків планують їх дарувати.

Серед жінок 8% відповіли, що не мають людини, від якої вони чекають подарунків, та 5% чоловіків зазначили, що не мають кому їх дарувати. Ця кількість не збільшилася порівняно з 2016 р.

Соціологи зазначають, що в цілому бажання жінок та плани чоловіків співпадають, значущі розбіжності є лише в декількох позиціях: чоловіки дарують квіти частіше, ніж хотіли б жінки (34% чоловіків проти 27% жінок), теж саме можна сказати про туалетну воду, парфуми або косметику (8% чоловіків проти 5% жінок); турбота й увага на другому місці в ієрархії подарунків – 12% жінок відповіли, що вважають це подарунком, «проте лише 6% чоловіків ведуться на такі жіночі хитрощі», зауважили у КМІС.

Разом з тим КМІС зазначили, що якщо порівнювати дані останнього опитування з відповідями минулих років, то в цілому тенденції залишаються незмінними. Порівняно з 2016 роком кількість жінок, які б хотіли отримати у подарунок квіти, збільшилася на 4 процентних пункти (було 23%, стало 27%), серед чоловіків також збільшилася кількість тих, хто має намір дарувати квіти – на 4 процентних пунктів (було 30%, стало 34%). Жінки стали дещо менше бажати ювелірних прикрас (з 9% до 7%). В іншому ситуація з бажаннями жінок суттєво не змінилася.

***Київський міжнародний інститут соціології з 10 по 19 лютого 2017 року провів власне опитування громадської думки. Опитування проводилося у 110 населених пунктах (PSU) в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Методом інтерв'ю опитано 2040 респондентів. Опитування у Луганській і Донецькій областях проводилося лише на підконтрольній українською владою території. У цьому опитуванні вибірка розподілялася лише на контрольованій частині Донбасу в тій пропорції, яку за даними ЦВК становили виборці Донбасу в останніх парламентських виборах (жовтня 2014 року).