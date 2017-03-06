Квіткові магнати: скільки заробляє "рослинний" бізнес на 8 березня (відео)
11:21, 06 березня 2017Євробізнес
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На 8 березня усі магазини завалюють різнобарвним цвітом. Більше двох мільйонів квітів і це тільки тюльпанів, підуть під ніж на свято, та бізнес лише процвітає з кожним роком.
Квітковий бізнес з кожним роком процвітає
Квіти вирощують цілий рік у спеціальних теплицях за голандськими технологіями. Коли квіти зрізають, то їх пакують і відправляють на склади по всій Україні.
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Сколько зарабатывает цветочный бизнес на 8 марта
Собівартість тюльпану близько 15 гривень, у квіткових бутіках вдвічі дорожче. Проте виробники кажуть, що можна підібрати рослину на будь-який присмак та гаманець.
Крім того, продукція українських виробників постачається до Польші, Голландії.
Як повідомлялося, українці створили "ключ від всіх дверей".
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