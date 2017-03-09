"Тарас.Повернення": у мережі з’явився тізер нового фільму про Шевченка (відео)

Як йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Держкіно України, робоча назва фільму – "Таразі. Прощання з пустелею". Спільне виробництво стрічки здійснює Україна (продюсерський центр «ІнсайтМедіа» та Одеська кіностудія) і Казахстан (компанія Tanaris Production).

«Фільм розповідає про останні 3 місяці заслання Тараса Шевченка у Казахстані. Того літа поет, засланий на військову службу в російській царській армії, отримує повідомлення від друзів з Петербурга: його помилував особисто цар Олександр II. Однак військове керівництво Новопетрівського форту в Мангишлаку не поспішає повідомляти про це Тараса й видавати указ про звільнення. Інтрига будується на тому, хто саме зацікавлений в затримці і перешкоджає звільненню Шевченка. Комендант форту Іраклій Усков? Чи офіцери-товариші по службі та чиновники-бюрократи в Петербурзі? А раптом телеграма про амністію взагалі загубилася? Шевченко зберігає в собі сили досліджувати землі Західного Казахстану, що стали для нього улюбленими. Також поет і художник зображує казахський край та степових мешканців у своїх віршах і картинах, які він пише кожної вільної хвилини», – повідомляє Держкіно.

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Автором сценарію та режисером фільму став актор, літератор і режисер Олександр Денисенко. У 2012-му році цей сценарій переміг у Міжнародному конкурсі кіносценаріїв, присвяченому 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Продюсером є Володимир Філіппов (ІнсайтМедіа), оператором – Олександр Кришталович.

Ролі у фільмі виконують: Борис Орлов (виконує роль Кобзаря), Богдан Бенюк, Олександр Пожарський, Олег Волощенко, Роман Луцький, Ганна Топчій та Акнієт Орінтай.

Як зазначив Голова Держкіно Пилип Іллєнко: «Ця стрічка покликана вперше за багато років створити масштабний образ Великого Кобзаря у формі ігрового кіно».

Робота над фільмом має бути завершена восени 2017 року. Частина зйомок вже відбулася у Києві, Одесі та в Мангістауській області Казахстану. Цієї весни заплановані знімальні дні в Одеській області та у Казахстані.

Загальний бюджет стрічки становить 44,8 млн. гривень, 50% якого – за рахунок Державного агентства України з питань кіно.

Вихід картини на широкі екрани запланований на березень 2018 року.