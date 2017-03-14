У Житомирській міськраді через затримання керівника КП слідчі влаштували обшук

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

За її словами, обшуки провели 13 березня. «У Житомирській міській раді правоохоронці проводять обшук, вилучаються документи”,- сказала Гоша.

За її словами, обшуки пов’язані з тим, що у Житомирі слідчі прокуратури спільно із СБУ в області затримали заступника керівника комунального підприємства із хабарем на суму 20 тис. грн.

Як повідомила прес-служба прокуратури, заступник директора комунального підприємства однієї із міськрад області вимагав у директора товариства з обмеженою відповідальністю неправомірну вигоду, пообіцявши залучити його до виконання субпідрядних робіт на об’єктах комунальної власності, які мали проводитися за кошти міського бюджету.

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13 березня о 16.00 на території Житомирського парку культури та відпочинку ім. Гагаріна у Житомирі слідчими прокуратури області спільно із спецпідрозділом «К» регіонального управління СБУ було затримано заступника директора комунального підприємства під час одержання ним неправомірної вигоди на суму 20 тис. грн. Неправомірну вигоду вилучено.

На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

За злочини такої категорії передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.