У Київській області на хабарі в $900 попався лікар військкомату (фото)

На Київщині затримали голову військово-лікарської комісії Білоцерківського об'єднаного міського військового комісаріату під час одержання хабара у розмірі 900 дол.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, військовослужбовець отримав вказану суму від призовника за визнання його непридатним на строкову військову службу за станом здоров’я.

«Хабарника затримано в порядку статті 208 КПК України та вилучено суму неправомірної вигоди», - зазначається в повідомленні.

Вказаній особі готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України з клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу, додали у військовій прокуратурі.