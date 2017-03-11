У Київській області на хабарі в $900 попався лікар військкомату (фото)
Військовослужбовець отримав зазначену суму від призовника за визнання його непридатним до строкової військової служби за станом здоров'я.
На Київщині затримали голову військово-лікарської комісії Білоцерківського об'єднаного міського військового комісаріату під час одержання хабара у розмірі 900 дол.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, військовослужбовець отримав вказану суму від призовника за визнання його непридатним на строкову військову службу за станом здоров’я.
«Хабарника затримано в порядку статті 208 КПК України та вилучено суму неправомірної вигоди», - зазначається в повідомленні.
Вказаній особі готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України з клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу, додали у військовій прокуратурі.