Жебрівський: Учасники блокади, у яких було вилучено зброю, відповідатимуть за законом

Учасники блокади, які мають незареєстровану зброю, будуть покарані в рамках Кримінального кодексу. Про це розповів голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає 112.ua.

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"Тим людям, які мають зареєстровану зброю, ніяких наслідків не буде. Хіба що адміністративне попередження про недопущення зі зброєю туди, де заборонено полювання. Що стосується гранат - якщо буде прив'язка до конкретної особи, то вона буде відповідати згідно з Кримінальним кодексом України", - заявив Павло Жебрівський.

Він також зазначив, що операція на редуті в районі ст. Кривий Торець проходила у рамках контрдиверсійних заходів. При цьому співробітники СБУ і поліцейські спершу запропонували видати їм зброю, і лише після відмови учасників блокади була проведена операція. В ході неї, зазначив глава Донецької ВЦА, були вилучені зброя і гранати.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 березня, правоохоронці затримали 43 учасників торгової блокади Донбасу, які влаштували блокпост на залізничній станції Кривий Торець в Донецькій області. Пізніше всіх затриманих відпустили.