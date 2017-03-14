МВС опублікувало відео із "зізнанням" блокадника про наявність зарплат за чергування на редуті

Як повідомив Аброськін на свої сторінці у Facebook, у Кривому Торці були затримані 45 осіб, з них 8 осіб, які з їх слів брали участь в АТО, 4 - власника зброї та 6 - раніше засуджених осіб. Вони є мешканцями 8 областей України: Дніпропетровська – 17, Київська – 10, Чернігівська – 8, Вінницька – 4, Житомирська – 2, Донецька – 2, Сумська – 1, Миколаївська – 1.

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"Один із затриманих – житель Житомирської області, раніше засуджений за вбивство. Провів у місцях позбавлення волі 9 років, вийшов на волю у 2013 році. Каже, що його та ще кількох людей звозили в Донецьку область централізовано. Забезпечили грошами та обіцяли плату за три тижні чергування на «редуті» - 400 гривень на день", - йдеться у повідомленні заступника глави Нацполіції.

Згідно з повідомленням, станом на сьогоднішній ранок всі вони звільнені. Жоден з них не має тілесних ушкоджень.

"Звертаюсь до кожного - не ведіться на провокації та гучні заяви від політиків-невдах, які намагаються за рахунок чужого горя підняти собі рейтинг. Поліція Донеччини діє виключно в межах закону та робить все можливе задля безпеки наших громадян", - додав Аброськін.

Я повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 березня, правоохоронці затримали 43 учасників торгової блокади Донбасу, які влаштували блокпост на залізничній станції Кривий Торець на Донеччині. У відповідь на це у багатьох містах України відбулися акції протесту із вимогою звільнити блокувальників. Згодом Україною прокотилась хвиля протестів через розгін блокади.