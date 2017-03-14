Євробачення-2017: названо імена всіх учасників й номер, під яким виступатиме Україна (інфографіка)

17:41, 14 березня 2017
Суспільство
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Україна на Євробаченні-2017 виступить під №22.

Організатори Євробачення-2017 опублікували на офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу імена всіх учасників-представників 43 країн.

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З опублікованої інфографіки можна дізнатися, в якому півфіналі виступить конкурсант, а також ім'я учасника й назву композиції.

У фіналі Євробачення рок-гурт O.Torvald представить Україну під 22 номером, повідомили на офіційному акаунті конкурсу в Instagram.

Раніше УНІАН повідомляв, що букмекери прогнозують перемогу Італії на Євробаченні-2017. На другому місці опинилася Бельгія, на третьому - Швеція. Далі, за прогнозами букмекерів, йде Португалія, Росії пророкують п'яте місце. Україні прогнозують 27 місце.

We're in beautiful Kyiv where the draw for hosting Country Ukraine has just taken place and they will be 22nd to perform in the Grand Final!

Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision)

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Теги: #Україна#Євробачення-2017