Євробачення-2017: названо імена всіх учасників й номер, під яким виступатиме Україна (інфографіка)

Організатори Євробачення-2017 опублікували на офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу імена всіх учасників-представників 43 країн.

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З опублікованої інфографіки можна дізнатися, в якому півфіналі виступить конкурсант, а також ім'я учасника й назву композиції.

У фіналі Євробачення рок-гурт O.Torvald представить Україну під 22 номером, повідомили на офіційному акаунті конкурсу в Instagram.

Раніше УНІАН повідомляв, що букмекери прогнозують перемогу Італії на Євробаченні-2017. На другому місці опинилася Бельгія, на третьому - Швеція. Далі, за прогнозами букмекерів, йде Португалія, Росії пророкують п'яте місце. Україні прогнозують 27 місце.