Євробачення-2017: букмекери зробили перші ставки на переможця

Перемогу прогнозують Італії, яку представить Франческо Габбані, передає EurovisionWorld.

На другому місці опинилася Бельгія, на третьому - Швеція. Далі, за прогнозами букмекерів, йде Португалія, Росії пророкують п'яте місце. Україні прогнозують 27-е.

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Нагадаємо, 62-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення навесні 2017 року прийме столиця України. Свою участь у конкурсі підтвердили 43 країни. Це рекордна кількість учасників за всю історію Євробачення повторювалася всього двічі – в 2008 і 2011 роках.

Головною ареною пісенного конкурсу обрано Міжнародний виставковий центр. Півфінали Євробачення-2017 в Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.