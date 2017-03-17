Полторак доручив прискорити будівництво військового містечка ВМС в Одесі

Міністр оборони України Степан Полторак доручив прискорити будівництво в Одесі військового містечка для військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Міноборони, про це сьогодні в ході робочої поїздки в Одеський гарнізон Полторак заявив під час відвідин будівельного майданчика військового містечка, розгорнутого в провулку Газовому.

Зазначається, що Полторак особисто оглянув хід виконання ремонтних і будівельних робіт і підкреслив необхідність прискорення виконання плану будівництва та вдосконалення інфраструктури об'єкту.

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«Тут будується гуртожиток для військовослужбовців за контрактом ВМС ЗС України. У майбутньому в гуртожитку планується розмістити 380 військовослужбовців», - додали в прес-центрі.

Крім того, Полторак проінспектував будівництво бази Військово-морських сил ЗСУ в Одесі.

«Взагалі будівельні роботи для облаштування бази ВМС розраховані на два роки. У цьому році на виконання робіт Міністерством оборони вже виділено 150 млн грн», - сказав Полторак.

Зазначається, що після завершення робіт військовослужбовці ВМС отримають сучасну базу, яка включатиме: Військово-морський ліцей та інститут, штаб командування ВМС, гуртожитки і житлові будинки для особового складу ВМС, а також їдальню, клуб і автомобільний парк.

Міністр оборони також проінспектував хід будівництва 80-квартирного житлового будинку для військовослужбовців, яке планується завершити до кінця поточного року.

«Досягнуто домовленості щодо подальшого будівництва ще близько 400 квартир для військовослужбовців за рахунок залучення інвестицій», - зазначив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Полторак перебуває в Одеській області з робочим візитом.