Зінченко ще обговорить з Черновецьким «сенсаційну пропозицію»

Лідер фракції БЮТ в Київраді Олександр ЗІНЧЕНКО має намір обговорити з Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ його пропозицію обійняти посаду начальника КП «Київський метрополітен» і лише після цього прийняти остаточне рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЗІНЧЕНКО сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Пропозиція з голосу… Це вирішується контрактом, серйозними переговорами і потребує трохи іншого підходу. Тому ніяких рішень не прийнято. Не обговорювалося деталей призначення, тому це (питання передчасно)», - відповів О.ЗІНЧЕНКО журналістам на запитання, чи погодиться він на пропозицію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Він сказав, що не хоче квапитись з коментарями, додавши: «З мером ми зустрінемось, переговоримо. За пропозицію я йому вдячний, а чим закінчиться, я вважаю, говорити ще зарано».

Він зазначив, що в будь-якому випадку має намір надати допомогу у розв’язанні складної фінансової ситуації КП «Київський метрополітен».

І додав: «Але думаю, не на посаді керівника».

За словами О.ЗІНЧЕНКА, на сьогодні він має багато інших цікавих пропозицій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував голові фракції БЮТ у Київраді О.ЗІНЧЕНКУ очолити КП «Київський метрополітен». Цю пропозицію він озвучив під час обговорення проекту рішення про запровадження у столиці орендної плати за комунікаційні наземні та підземні системи. Міський голова сказав: «Давайте я прямо зараз зроблю вам видатну пропозицію. Вона буде сенсаційною. Сьогодні це буде головна новина дня. Я вам пропоную очолити Київський державний метрополітен”.