В Україні запустили сервіс пошуку втрачених паспортів на сайті МВС

На сайті Міністерства внутрішніх справ України запущено сервіс для пошуку викрадених паспортів.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

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"На сайті МВС починає працювати розділ, в якому можна самостійно відшукати викрадений або втрачений паспорт громадянина України", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, українці, які живуть за кордоном та мають громадянство інших країн, закликають Україну не позбавляти їх громадянства України та дозволити на законодавчому рівні множинне громадянство для тих, хто допомагає у боротьбі з російською агресією і сприяє покращенню іміджу України у світі. Про це під час круглого столу на тему «Обговорення законопроекту 6175 про примусове позбавлення громадянства України» в агентстві УНІАН сказала доктор філософії (Університет Лотарингії), ініціатор і співзасновник мережі Global Ukrainians Віолета Москалу.

Вона зауважила, що серед різних організацій закордонних українців і представників діаспори почалася хвиля протестів проти законопроекту про примусове позбавлення громадянства України, бо це питання є дуже комплексним і потребує серйозної дискусії.