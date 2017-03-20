Закордонні українці закликали державу не позбавляти їх громадянства України і дозволити множинне громадянство

Українці, які живуть за кордоном та мають громадянство інших країн, закликають Українську державу не позбавляти їх громадянства України та дозволити на законодавчому рівні множинне громадянство для тих, хто допомагає у боротьбі з російською агресією і сприяє покращенню іміджу України у світі.

Про це під час круглого столу на тему «Обговорення законопроекту 6175 про примусове позбавлення громадянства України» в агентстві УНІАН сказала доктор філософії (Університет Лотарингії), ініціатор і співзасновник мережі Global Ukrainians Віолета Москалу.

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Вона зауважила, що серед різних організацій закордонних українців і представників діаспори почалася хвиля протестів проти законопроекту про примусове позбавлення громадянства України, бо це питання є дуже комплексним і потребує серйозної дискусії.

“Ми вважаємо, що закордонні українці є важливим людським ресурсом для Української держави. Вони зараз дуже багато роблять в напрямку просування інтересів України у світі. Вони допомагають багато так само фінансово, і навіть припустити таку норму автоматичного позбавлення українського громадянства при наявності іншого громадянства - це було сприйнято дуже і дуже неоднозначно”, - заявила Москалу.

Говорячи про чинне законодавство України, вона нагадала, що згідно зі статтею 4 Конституції від 1996 року, в Україні існує єдине громадянство, а підстави набуття і припинення громадянства визначаються законом.

Водночас співзасновник мережі Global Ukrainians звернула увагу на те, що стаття 25 Основного Закону встановлює, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

За словами Москалу, на сьогодні Україна не визнає існування громадянства інших країн у своїх громадян. “Якщо громадянин України набув громадянства, підданства іншої держави, або коли іноземець набув громадянства України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України (стаття 2 закону України “Про громадянство”)”, - сказала Москалу.

Вона пояснила, що між “не визнає” і “забороняє” існує велика різниця. “Україна в деяких випадках дозволяє навіть формально, щоб її громадяни мали інше громадянство”, - сказала Москалу і додала, що наприклад, це стосується таких людей, які мають інше громадянство через народження, або якщо діти народилися в родини, де один з батьків може бути іноземцем. “Таких людей ми не маємо права позбавляти громадянства”, - наголосила вона.

“Так склалося, що Україна має історично одну з найбільших діаспор у світі, тобто нараховується до 20 мільйонів. Ця діаспора ніколи не була відірвана від України. Вона завжди допомагала і ще більше допомагає вже останні три роки після Майдану”, - сказала Москалу.

Також вона наголосила, що фінансова допомога і грошові перекази, які приходять від закордонних українців в Україну, надзвичайно великі, і після Революції гідності стали ще більшими. “Статистика Національного банку України: сума приватних грошових переказів, що надійшли в Україну у 2012 році, оцінюється на рівні близько 7,5 млрд доларів США, що становить 4% ВВП України у тому році. І щоб порівняти, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій за той же 2012 рік - 6 млд доларів США”, - заявила ініціатор і співзасновник мережі Global Ukrainians.

За словами Москалу, вважається, що українська економіка втратила би близько 7% свого потенціалу без трансфертів від закордонних українців. Також вона сказала, що збільшення на 10% обсягу грошових переказів на душу населення посприяє скороченню на 3,5% частки людей, що живуть у бідності. За її даними, найбільша частина цих переказів витрачається на проживання, споживчі товари, і певна частина так само використовується для розвитку бізнесу.

“З часів Майдану закордонні українці стали певними народними амбасадорами України в світі, бо з’явилося більш як 100 нових постмайданних волонтерських рухів на глобальному рівні”, - сказала Москалу.

Вона повідомила, що для координації між цими різними організаціями по всьому світу була створена мережа Global Ukrainians.

“Наша мета – це створити сприятливі умови для розвитку мережі народних дипломатів, тобто українських молодих людей, які лобіюють наші інтереси”, - сказала Москалу.

“За тими даними, які ми на сьогодні маємо щодо українців, що отримали інше громадянство у Канаді, США, в країнах ЄС, а так само в Ізраїлі, це мінімум 500 тис. людей. Цим якраз можна і пояснити саме, скажімо, шок сприйняття того законопроекту, про який ми говоримо”, - сказала ініціатор і співзасновник мережі Global Ukrainians.

“Ми подивилися на дані ООН, 2013 рік. Чітко там визначено, що більшість країн дозволяють множинне громадянство деколи без ніяких обмежень, а деколи з певними обмеженнями. Тобто, на сьогодні 55% країн світу не мають ніяких обмежень щодо набуття громадянства громадянами інших держав. 19% країн в світі встановлюють певні обмеження, тобто з якими країнами можна чи ні, які права надаються, які – ні, тим новим громадянам, які отримують громадянство через натуралізацію. І тільки є 26% країн, які вимагають автоматичну відмову від попередніх громадянств, і переважно це найменш розвинені країни світу”, -сказала вона.

Як наголосила Москалу, “загальносвітова тенденція - напрямок не заборони і не вимагання ніяких позбавлень”.

За її словами, з 1960 року кількість країн, де діяла автоматична втрата громадянства після добровільного набуття іншого громадянства, скоротилася з 60% до 30%. “Ці тенденції показують, що глобальні тренди йдуть до того, …що не треба забороняти людям подорожувати, навіть певний час проживати і працювати в різних країнах, отримувати громадянство. Чому б і ні? І різні країни якраз намагаються використовувати цей факт для того, щоб залучати людей, залучати ідеї, залучати інвестиції”, - сказала Москалу.

На її переконання, щоб не тримати закордонних українців у заручниках, потрібно прибрати із законопроекту трактування про позбавлення громадянства України, і це важливо для того, щоб не було відчуття в закордонних українців, що вони порушують закон, наприклад, при перетині українського кордону.

На думку Москалу, доцільно дозволити множинне громадянство для громадян іноземних держав, а саме держав-членів НАТО і Євросоюзу, та в окремих випадках - інших держав, якщо заявники зробили значний внесок у розвиток Української держави.

Також пропонується закріпити законодавчі принципи щодо неможливості позбавлення громадянина України громадянства України, рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України і збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України. При цьому для громадян Росії, а також громадян, які підтримують розв’язану нею проти України війну, слід передбачити особливу процедуру розгляду клопотань щодо набуття громадянства України.

Також пропонується для забезпечення національної безпеки розробити спеціальні процедури для оперативного реагування у випадку антидержавницьких або сепаратистських дій та посилити співпрацю з правоохоронними органами інших країн в частині запобігання корупції, відмивання коштів та участі у збройному конфлікті найманців.

Відзначається необхідність забезпечення прозорості феномену множинного громадянства, особливо для державних службовців, бо публічність інформації дозволить усім компетентним органам звернути увагу на потенційні конфлікти інтересів.