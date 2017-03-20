У Києві територію біля пам’ятника Олені Телізі обладнають відеоспостереженням. Протягом місяця міська влада планує обладнати цю територію в рамках проекту «Безпечна столиця». Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко 20 березня під час щотижневого прес-брифінгу.

Він нагадав, що минулої суботи, 18 березня, стало відомо про акт вандалізму, скоєний відносно пам’ятника Олені Телізі у Бабиному Яру – невідомі облили монумент червоною фарбою.

Керівник апарату КМДА додав, що раніше аналогічні дії було здійснено із пам’ятником Князю Володимиру, який із 25 грудня 2016 року обладнаний системами відеоспостереження.

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«Зважаючи на системність таких дій, місто розцінює це як акти вандалізму, здійснені з політичних мотивів, – зазначив Володимир Бондаренко. – Ми очікуємо належного розслідування вказаних випадків, оскільки подібні дії у столиці європейської держави, яка перебуває у стані війни, не можуть лишатися непокараними. Впевнений, що винні за вчинення акту вандалізму будуть знайдені та понесуть відповідальність».

Керівник апарату КМДА додав: «Від імені міста хочу висловити особливу подяку небайдужим киянам, які ще раз довели: Київ – це, насамперед, його мешканці, і вони готові відреагувати на подібні провокації».

Нагадаємо, пам’ятник Олені Телізі був відкритий 25 лютого цього року в Бабиному Яру.