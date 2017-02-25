У Києві відкрили пам'ятник поетесі Олені Телізі (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського міського голови.

"Сьогодні ми знаходимося на місці страшної трагедії, місці, яке стало одним із символів злочинів проти людяності. Важливо пам’ятати що тут сталося, шанувати пам’ять про безневинних жертв і зберегти її для наступних поколінь. Зберегти як нагадування: такого не повинно повторитися", - зазначив мер столиці Віталій Кличко під час церемонії відкриття пам'ятника.

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За його словами, минулого року Київ та Україна на гідному рівні провели заходи із вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру до 75-х роковин трагедії.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та відкриваємо пам'ятник громадсько-політичному діячу, учасниці українського визвольного руху, поетесі Олені Телізі. І в її особі ми вшановуємо усіх українських патріотів, які боролися і віддали свої життя за незалежну Україну", - підкреслив Кличко.

Міський голова зазначив, що пам'ятник встановлений коштом столичної громади, його вартість - близько 8 млн грн.

"І хочу запевнити: зобов’язання, яке взяв на себе як мер Києва, я маю намір виконати. Тут за кілька років буде зведений Меморіал пам’яті жертв Бабиного Яру. Пам’яті всіх безневинно загиблих, - сказав Кличко. - Ми працюємо над концепцією меморіалу, над збором коштів благодійників на його спорудження. І історичну пам’ять про трагедію світового масштабу буде вшановано і збережено".