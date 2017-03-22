Кличко розпорядився протягом трьох тижнів підготувати парки до сезону

​У комунальних служб столиці є три тижні на те, щоб прибрати сміття та навести лад у зелених зонах міста. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час інспекції роботи міських служб із прибирання Києва після зими, як повідомляється на сайті КМДА.

Перед інспекцією Віталій Кличко та заступник голови КМДА Петро Пантелеєв оглянули зразок нових вуличних урн, які незабаром почнуть встановлювати у столиці. У першій партії – 300 вуличних урн і 70 підземних сміттєвих баків.

За словами міського голови, зараз головним завданням для комунальних служб є прибирання міста після зими, наведення ладу на столичних вулицях, у дворах і міжквартальних проїздах, на зупинках, у зелених зонах.

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«Якість та оперативність прибирання мають проконтролювати голови районів. Це ваша зона відповідальності. Пройдіться кожен своїм районом у неділю ввечері і ви побачите, де організовуються звалища», – підкреслив мер.

Під час огляду стихійного звалища, яке утворилося біля мосту на вул. Василя Липківського, мер зазначив, що те, що територія є приватною власністю чи знаходиться в оренді, не є підставою ігнорувати її прибирання.

«Якщо територія знаходиться в такому жахливому стані, це – відповідальність голови району. Ми можемо тільки допомогти знайти власника, якщо потрібно – розірвати договір оренди, якщо власник безвідповідальний», – наголосив мер.

Зараз у Києві працюють 80 інспекторів, які перевіряють благоустрій територій та за потреби застосовуватимуть штрафні санкції до тих підприємств і організацій, що нехтують вимогами прибрати територію, яка їм належить.

Оглядаючи Солом’янський ландшафтний парк мер вказав, що після зими у багатьох зелених зонах потрібно прибрати бордюрні камені, які лежать на газонах і доріжках, купи сміття біля урн, привести до ладу лавки.

«Я поставив завдання протягом максимум трьох тижнів навести лад і це – зона відповідальності голів районів. Потім ми робитимемо висновки та перевірятимемо впоралися вони чи ні. Особливу увагу треба звернути на парки. Уже повертається тепла погода і сотні тисяч людей виходитимуть на вихідних у парки, де вони хочуть побачити прибрану територію, де можна відпочити, а не купи сміття. Для комунальних служб пряме завдання – це забезпечити», – наголосив Віталій Кличко у коментарі журналістам.

Навесні у Києві влаштують більше 130 толок і акцій з прибирання. Наприклад, 1-го квітня відбудеться загальноміська толока, участь у якій можуть взяти усі охочі. Віталій Кличко наголосив, що проведення толоки означає, що люди виходять допомагати прибирати місто, а не робити це замість комунальників.

Міський голова також звернув увагу комунальних служб та ПАТ «Київенерго» на велику кількість аварійних розриттів після проведення ремонтних робіт на теплових мережах і поставив вимогу ліквідувати їх у максимально короткі терміни.