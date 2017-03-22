Гендерна рівність у Силах спецоперацій

Тенденція до просування питань гендерної рівності торкнулася й Збройних Сил України. За останній рік було зроблено багато для покращення умов проходження служби жінками-військовослужбовцями. Зареєстрований законопроект №6109 з моїм співавторством.

Втім, часто виникає питання, де та межа, що розділяє гендерну рівність у ЗС та доцільність щодо участі жінок на певних спеціальностях?

Це питання, як не дивно, стосується виключно участі жінок у підрозділах Сил спеціальних операцій. Неодноразово отримувала запитання: чому кадрові вакансії в ССпО залишаються закритими для жінок? Як прихильниця гендерної рівності в ЗСУ, я б мала підтримати цю ідею, але… Ми взяли чіткий курс на стандарти НАТО, тож, аби не займатися винаходом велосипеда, пропоную відповісти на це питання практикою Сил спеціальних операцій США.

Екс-міністр оборони США Ештон Картер, відкриваючи військові посади для жінок дозволив їм участь у деяких підрозділах Сил спеціальних операцій. Вони брали участь у бойових діях як в Іраці, так і в Афганістані. 160 загинули в боях. Втім, існує різниця між жінками, яким дозволено служити в бойових підрозділах та жінками, які входять в склад команд-«альфа» (тобто безпосередньо бойові та штурмові групи), «Морських котиків» (SEAL), а також підрозділів командування СпО ВПС та Морської піхоти.

Пентагон виходить з гіпотези: якщо навіть жінка подолає так звані кваліфікаційні курси, чи зможе вона винести з бою пораненого члена команди?

Командування Сил спеціальних операцій США вперше дозволило жінкам брати участь в операціях у складі Команд культурної підтримки (CSTs). Вони займалися розвідкою, отримуючи дані від афганських жінок, яким за звичаєм не дозволяється спілкуватися з чоловіками. Більшість чоловіків вважали, що жінки у спеціальних операціях заважають виконанню завдання. CSTs не були самостійними одиницями, а виконували роль приданих підрозділів. В одному з своїх виступів Ештон Картер визнав, що статева різниця все ж таки впливає на здатність жінок обіймати ті чи інші армійські спеціальності.

Для потрапляння у ССпОЗбройних сил США жінки мають пройти курси по відбору (SpecialForcesAssessmentandSelection), курси рейнджерів, а також кваліфікаційні курси (SpecialForcesQualificationCourses) на кшталт курсів відбору, що запроваджені в Силах спеціальних операцій українських збройних сил з однаковими для чоловіків і жінок нормативами.

Пентагон виходить з гіпотези: якщо навіть жінка подолає так звані кваліфікаційні курси, чи зможе вона винести з бою пораненого члена команди? Крім того, американці спираються на дослідження USSOCOM про те, як сприймає ситуацію команда, коли жінка переходить з приданого підрозділу до групи СпО. Виявилось, що такий перехід отримує негативне ставлення (85% висловилися проти жінок у спеціальностях ССпО та 71% бійців сказали «ні» жінкам у своїх підрозділах).

Які ж зауваження були щодо проходження жінками служби в Силах спецоперацій? По-перше, це побоювання, що стандарти до відбору будуть занижені. «Фізичні стандарти можуть бути занижені або можуть бути впроваджені подвійні стандарти для чоловіків та жінок. Таким чином, чоловіки будуть мати сумнів у здатності жінки в команді виконати завдання, а головне, буде підірвана довіра до її здатності виконувати єдине навантаження, прикриваючи спини інших членів команди в бою», - йдеться в опитуванні USSOCOM.

По-друге, є застереження щодо ймовірного послаблення здатностей командира вирішувати конфлікти між членами команди.

Отже, участь жінок в бойових групах ССпО має відштовхуватись від простого наративу: чи сприятиме це підвищенню ефективності бойового застосування цих підрозділів.

Рішення про допуск жінок до служби у Збройних Силах на певних спеціальностях має прийматися виключно виходячи з цього аспекту. І практика Сил спецоперацій США свідчить про те, що гендерна рівність в цьому роді сил може бути обмеженою, а ефективною стає лише у випадку участі жінок у приданих підрозділах.

Ірина Фріз, Голова Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО