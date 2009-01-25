Податкова накрила конвертаційний центр з оборотом у 300 мільйонів

14:18, 25 січня 2009
Суспільство
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Порушено кримінальну справу

У Дніпропетровську співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2007-2008 рр. у готівку незаконно переведено 300 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.

Організаторами підпільного конвертаційного центру виявилися троє жителів Дніпропетровська, які зареєстрували кілька фіктивних приватних підприємств. Клієнти конвертаційного центру перераховували на рахунки цих підприємств безготівкові кошти за начебто легальні фінансово-господарські операції у сфері будівництва.

Надалі кошти переводилися у готівку і з вирахуванням процентів за послуги організаторам оборудки.

Під час санкціонованого обшуку в офісі конвертаційного центру податківці вилучили 100 тис. грн. готівки та 11 печаток фіктивних підприємств.

Проти організаторів конвертаційного центру порушено кримінальну справу за ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

 

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