Розхитування ситуації в країні: СБУ попередила про високий рівень терористичної загрози на Одещині

В Одеській області є високий рівень терористичної загрози на передодні річниці подій 2 травня. Про це заявив начальник департаменту СБУ щодо захисту національної державності Віктор Кононенко, пише "112 Україна".

Кононенко наголосив, що в середині країни триває розхитування ситуації.

Читайте такожВ Одесі відбувся достроковий випуск курсантів Військової академії (відео)

"Ми працюємо. І у зв'язку з подіями 2 травня, які наближаються, річницею цих подій... Якщо говорити про рівень терористичної загрози, то ми не будемо приховувати, він є досить високим. Ми повинні розуміти, що проти нас ведеться не тільки АТО на сході, а й триває розхитування ситуації всередині країни. Терористичні прояви – це один зі способів розхитати ситуацію. На сьогодні ми досить ефективно впливаємо на це, досить багато випадків попереджаємо і це будемо робити в майбутньому", - заявив Кононенко.

2 травня 2014 р. в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. У зв'язку з цим судові процедури з розгляду цієї справи розпочалися ще в кінці 2014 р.