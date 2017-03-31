У мережі з'явилось нове промо 7-го сезону "Гри престолів"

Автори серіалу «Гра престолів» виклали у мережу нове промо-відео до сьомого сезону. Ролик розмістили на офіційних сторінках у соцмережах.

На відео д назвою Long Walk ("Довгий шлях") Серсея Баратеон (Ланністер), Дейнеріс Таргаріен і Джон Сноу йдуть до своїх тронів.

Як повідомляв УНІАН, раніше зірка серіалу "Гра престолів" Ліам Каннінгем, який зіграв роль сера Давоса, заявляв, що новий сезон серіалу вийде на екрани в липні.