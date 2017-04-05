На Дніпропетровщині співробітниця архіву здавала на макулатуру виборчі бюлетені - ЗМІ

У Кривому Розі співробітниця архіву здавала на макулатуру виборчі бюлетені. Про це пише depo. Дніпро, з посиланням на повідомлення активістки Тетяни Кориненко.

"Історія про те, як співробітниця архіву, жила за рахунок здачі в макулатуру виборчих документів з виборів Президента України 2014 року у Кривому Розі. Місцевих виборів 2015 року Криворізького району, і місцевих виборів 2015-2016 років м. Кривого Рогу", - пише Кориненко.

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При цьому, що стосується рішення суду стосовно цієї справи, то Центральний міськрайонний суд Кривого Рогу звільнив жінку від кримінальної відповідальності та відпустив її на поруки трудового колективу комунальної установи "Криворізький районний трудовий архів", яка викрала з архіву виборчі бюлетені та здала їх у пункт прийому макулатури.

Також суд ухвалив знищити 37 коробок з бюлетенями, які архівіста задала у макулатуру.