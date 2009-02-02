Іноземні інвестори тікають з України

Іноземні інвестори починають залишати Україну, і причиною цього є не лише економічна криза, а й вкрай високий рівень корумпованості українських чиновників.

Як передає “Німецька хвиля”, від початку фінансової кризи лише ізраїльські компанії втратили на українському ринку близько півмільярда доларів. Це змусило багатьох з них відмовитися від діяльності в Україні.

Зокрема, про таке рішення оголосив Ханан МОР, власник однойменної групи інвестиційних компаній, назвавши основною причиною свого відходу тотальну корупцію української владної системи. «Криза не вдарила по нашій діяльності в Україні так, як це зробила тамтешня корупція. Тому ми припиняємо усі ділові ініціативи в цій країні», - сказав Х.МОР в інтерв’ю газеті «Calcalist» і закликав усіх західних інвесторів наслідувати його приклад.

Незалежні економічні оглядачі зазначають, що доки зростання української економіки приносило високі дивіденди, закордонні інвестори заплющували очі на корумпованість місцевих чиновників різних рівнів. Сьогодні ж за умов кризи капіталовкладники шукають максимальної прозорості інвестиційних схем, сумніваючись у тому, що українська влада зможе це забезпечити.