У Дніпрі під декомунізацію потрапили жіночі груди

18:38, 06 квітня 2017
Суспільство
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Мова йде про барильєфи жінок із принадами на центральному мосту.

Барильєфи жінок із принадами в майбутньому планують виставити у музеї тоталітаризму / скрнішот

У Дніпрі під декомунізацію потрапили два барильєфи жінок із принадами, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що  ці барельєфи півстоліття тому встановили на центральному мосту.

Зараз міст ремонтують, а радянську символіку вирішили зняти. Зокрема, один барельєф символізує Жовтневу революцію, а інший має напис "Уся влада – радам". Головними персонажами є жінки з принадами.

Після демонтажу їх відправлять на зберігання, а потім у музей тоталітаризму, який мають відкрити наступного року.

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Теги: #Дніпро#декомуназація