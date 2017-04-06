У Дніпрі під декомунізацію потрапили жіночі груди

У Дніпрі під декомунізацію потрапили два барильєфи жінок із принадами, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що ці барельєфи півстоліття тому встановили на центральному мосту.

Зараз міст ремонтують, а радянську символіку вирішили зняти. Зокрема, один барельєф символізує Жовтневу революцію, а інший має напис "Уся влада – радам". Головними персонажами є жінки з принадами.

Після демонтажу їх відправлять на зберігання, а потім у музей тоталітаризму, який мають відкрити наступного року.