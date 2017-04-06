У Дніпрі під декомунізацію потрапили жіночі груди
18:38, 06 квітня 2017Суспільство
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Мова йде про барильєфи жінок із принадами на центральному мосту.
Барильєфи жінок із принадами в майбутньому планують виставити у музеї тоталітаризму / скріншот
У Дніпрі під декомунізацію потрапили два барильєфи жінок із принадами, йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що ці барельєфи півстоліття тому встановили на центральному мосту.
Зараз міст ремонтують, а радянську символіку вирішили зняти. Зокрема, один барельєф символізує Жовтневу революцію, а інший має напис "Уся влада – радам". Головними персонажами є жінки з принадами.
Після демонтажу їх відправлять на зберігання, а потім у музей тоталітаризму, який мають відкрити наступного року.
У Дніпрі під декомунізацію потрапили жіночі груди
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