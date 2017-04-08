В Одесі затримано злочинну групу, яка систематично розкрадала експортні вантажі з портів

В Одесі правоохоронці викрили та затримали злочинну групу, яка систематично розкрадала експортні вантажі, що надходили до морських портів з різних областей України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні захисту економіки (УЗЕ) Нацполіції в Одеській області, правоохоронці затримали зловмисників 7 квітня під час чергового розкрадання.

Під час спецоперації правоохоронці вилучили пломби, пристосування для зливання рідкого товару, спеціально замасковані ємності для зберігання викраденого товару і 4 тонни олії, яку зловмисники викрали з контейнерів.

«За попередніми даними, сума збитків становить понад 1 млн грн», - відзначили в управлінні.

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У ході проведених слідчих дій оперативники встановили учасників і організаторів групи, а також викрили схему, за якою зловмисники діяли, і місця, в яких здійснювалося безпосереднє розкрадання вантажів.

Встановлено, що особи, які до морських портів Одеського регіону мали перевозити опломбовані контейнери, відхилялися від маршруту, в'їжджали на заздалегідь визначені закриті території в Одесі. Надалі, маючи відповідне обладнання і навички, уникаючи пошкодження пломб, вони розкривали контейнери і вилучали частину вантажу. Викрадена продукція реалізовувалася, а гроші розподілялися між учасниками групи.

В управлінні додали, що правоохоронці задокументували численні факти протиправної діяльності.

«Збиток від цих крадіжок становить мільйони гривень», - наголошується в повідомленні.

На даний час усіх учасників злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

За матеріалами Управління захисту економіки в Одеській області відкрито кримінальне провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.