На Тернопільщині заплатили податків на 52% більше, ніж минулого року
10:57, 10 квітня 2017Суспільство
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На Тернопільщині платники податків у січні-березні скерували до Зведеного бюджету України 1 млрд 69,9 млн грн.
REUTERS
Як повідомив УНІАН начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, це на 369 млн грн або на 52,6% більше за відповідний період минулого року.
Виконання бюджетного призначення становить 118,8%, додатково надійшло 169,7 млн грн.
Прогнозні показники з надходжень до державного бюджету забезпечено на 103,8% або 463,7 млн грн. Порівняно з січнем-березнем минулого року надходження зросли на 169,3 млн грн або на 60%.
Місцеві бюджети з початку року отримали 606,2 млн грн, що на 152,9 млн грн більше від очікуваного. Порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено приріст коштів на 199,7 млн грн або на 49,1%.
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