На Тернопільщині авто влетіло в кювет і перекинулося
10:59, 10 квітня 2017Суспільство
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На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано водія, авто якого перекинулося, попавши в кювет.
УНИАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора в Підволочиськом районі.
Близько 20.30 водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням і транспорт з’їхав у кювет. Після цього іномарка перекинулася.
В результаті автопригоди водій потрапив до реанімаційного відділення. У нього медики констатували струс головного мозку та закриту травму грудної клітки.
У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.
Триває слідство.
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