На Тернопільщині авто влетіло в кювет і перекинулося

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора в Підволочиськом районі.

Близько 20.30 водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням і транспорт з’їхав у кювет. Після цього іномарка перекинулася.

В результаті автопригоди водій потрапив до реанімаційного відділення. У нього медики констатували струс головного мозку та закриту травму грудної клітки.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство.