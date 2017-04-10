У Києві на мосту через Русанівський канал обмежать рух
23:51, 10 квітня 2017Суспільство
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Рух по мосту обмежать у зв'язку з ремонтом деформаційних швів.
Русанівка / Фото УНІАН
Завтра, 11 квітня, з 09:00 до 18:00 на мосту через Русанівський канал, що з'єднує Русанівську набережну з вулицею Раїси Окіпної, буде обмежено рух транспорту в місці виконання робіт, як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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Повідомляється, що рух по мосту обмежать у зв'язку з ремонтом деформаційних швів. "Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і по можливості обирати інші маршрути руху", - додали у КМДА.
Як повідомляв УНІАН, у КМДА заявили, що до 20 квітня у столиці демонтують всі незаконні газові заправки.
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