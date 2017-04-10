У Києві на мосту через Русанівський канал обмежать рух

23:51, 10 квітня 2017
Суспільство
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Рух по мосту обмежать у зв'язку з ремонтом деформаційних швів.

/ ФОТО УНІАН

Завтра, 11 квітня, з 09:00 до 18:00 на мосту через Русанівський канал, що з'єднує Русанівську набережну з вулицею Раїси Окіпної, буде обмежено рух транспорту в місці виконання робіт, як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Повідомляється, що рух по мосту обмежать у зв'язку з ремонтом деформаційних швів. "Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і по можливості обирати інші маршрути руху", - додали у КМДА.

Як повідомляв УНІАН, у КМДА заявили, що до 20 квітня у столиці демонтують всі незаконні газові заправки.

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Теги: #Київ#рух