Алієв: Азербайджан створить космічну промисловість

Азербайджан перебуває на порозі створення космічної промисловості, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

"Нині ми на порозі запуску супутника, створення в Азербайджані космічної промисловості. У нас великі плани і сподіваюся, що ми досягнемо поставлених цілей", - сказав глава азербайджанської держави в інтерв`ю американському телеканалові CNBС, яке цитує агентство "Новини-Азербайджан".

Президент наголосив, що робота, передбачена в секторі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), дасть Азербайджану змогу вступити в новий етап розвитку.

"Як відомо, майбутнє належить не нафті й газові, а технологічному розвитку. Запаси нафти та газу рано чи пізно вичерпаються, а знання та технології завжди домінуватимуть у розвитку. Сьогодні провідними країнами світу є ті держави, які вкладають інвестиції в сектор ІКТ, мають передові технологічні можливості", - сказав він.