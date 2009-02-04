На завтра Україні обіцяють дощі

Завтра в Україні очікується хмарна погода. Невеликі, у центральних, східних областях та в Карпатах помірні опади, переважно у вигляді дощу, в горах, а вночі і на сході країни з мокрим снігом.

Часом тумани, вночі у східній частині місцями ожеледь, на дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, у східних, південних областях та в Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла; у південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, у Криму до 13° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та області у четвер очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу, туман. Вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°, по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.