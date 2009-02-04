У ЄЦ хочуть заборонити банкам давати людям валютні кредити

Народні депутати – представники партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ, Оксана БІЛОЗІР, Василь ПЕТЬОВКА та Михайло ПОЛЯНЧИЧ внесли на розгляд Верховної Ради проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, яким пропонують заборонити кредитування фізичних осіб в іноземній валюті.

Про УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За повідомленням, метою прийняття законопроекту є захист громадян України, які уклали договори кредитування в іноземній валюті, від коливання курсів іноземних валют стосовно гривні, а також зниження рівня доларизації економіки України.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 1046 та 1054 Цивільного кодексу України, а також до статті 49 Закону "Про банки і банківську діяльність". Зазначеними змінами передбачено, що кредити фізичним особам надаються виключно в національній валюті України – гривні (за винятком фізичних осіб - підприємців у разі виконання ними зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами)).

Пунктом 2 прикінцевих положень законопроекту пропонується надати право фізичним особам, які уклали договір кредиту в іноземній валюті, звернутися із заявою про переведення кредиту в гривню – за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день подання заяви.

При цьому законопроектом передбачено, що при переведенні кредиту в гривню банкам забороняється стягнення комісії або інших додаткових платежів, а відсотки за користування кредитом встановлюються у розмірі, що не перевищує розміру відсотків за кредитами, що пропонуються даним банком у гривні.